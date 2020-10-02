Düzce 2053’e hazırlanıyor

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün girişimi ile kurulan ‘Projeler Ofisi’nin ev sahipliğinde bugün önemli bir toplantı düzenlendi.

Düzce İl Çevre Planı Toplantısı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri ile ilgili birimlerin müdürlüklerinin katılımıyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Düzce’nin 1990’lı yıllarda hazırlanan 4 adet Çevre Düzeni Planı; günümüz nüfus oranı ve şehrin gelişimine paralel olarak yeniden hazırlanacak. Toplantıda konuşma yapan Başkan Özlü: “2008 yılında onaylanan ve süresi 2020 yılında sona eren Çevre Düzeni Planını yeniden hazırlayarak ilimizin 2053 vizyonunu çizeceğiz” dedi.

Programda açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 yılın planını çıkartmak amacıyla kongre düzenlemek istediklerini ancak salgın hastalık dolayısıyla bunun gerçekleşemediğini ifade etti. Mevcut çevre planının bu sene sona ereceğine dikkat çeken Başkan Özlü, “Bizim tarım, sanayi, turizm, Üniversite nereye gidecek hepsini bugünden planlamamız lazım. Bu toplantının amacı da bu perspektifi belirlemek ve bunun hazırlıklarını oluşturmak. Bugün artık verilere ulaşmak çok daha kolay. İsteğimiz herkes kendi alanında nasıl bir Düzce hayal ettiğini bu plana yansıtmalı” dedi.

Projeler Ofisi Koordinasyonunda, Düzce’de şehir planı ve çevre düzeni konusunda görüş sahibi tüm kurumlar davet edilerek düzenlenen toplantı da Başkan Özlü, şehirleşme ve nüfus artışına paralel olarak 30 yıl öncesine göre hazırlanmış planların yetersiz kaldığını belirtti. Özlü, “İlimizin, 90’lı yıllarda çalışmasına başlanmış ve 2008 yılında onaylanmış 4 adet Çevre Düzeni Planı var. Bu planlar il genelini kapsayan, merkez ve ilçeler, Akçakoca ve Yığılca olmak üzere, yaşamın o dönemde de yoğun olduğu Merkez’i ayrıca ele almadan hazırlanmış. Bu planlar doğrultusunda şehrimizde imar, altyapı, üstyapı çalışmaları yürütülmüş. Ancak günümüze baktığımızda o gün 2020 yılı için tahmin edilen toplam nüfus 370 bin olarak öngörülürken bugün ilimizin toplam nüfusu 2019 itibariyle 392 bini aşmış durumda. Bu durum daha büyük ölçekli, geniş çaplı yeni bir Çevre Düzeni Planı yapma gerekliliğini karışımıza çıkarıyor" diye konuştu.

Bir yıl içerisinde hayata geçirilmesi adına tüm paydaşlar el birliği ile çalıştığı takdir de projelerin tamamlanacağına inandığını ifade ederek konuşmasına devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Bugün başlarsak 2020 yılından 3 ay kazanmış olacağız. Yeter ki başlayalım. Bugünü de başlama tarihi olarak kabul edelim. Düzce 2053 kalkınma ve gelişim planını hep birlikte hazırlayalım. Maddi manevi her katkıyı sunacağız. Bu plan çok önemli. Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışı ile Düzce’mizi 2023 hedefleri ile buluşturarak, 2053 yılına hazırlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla şehircilik ve kent estetiği, turizm, tarım, sanayi, eğitim de şehrimizin nerede olacağına birlikte karar vermeli ve çalışmalarımızı planlamalıyız. Düzce’mizin bugünü güzeldir, 2053’te daha güzel olacaktır. Düzce’miz ileri gitmiştir, 2053’te daha çok ileriye gidecektir. Bunu birlikte başaracağız. Düzce’miz için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı, Düzce Belediyesi Projeler Ofisi sorumlusu Serkan Yılmaz’ın Düzce Çevre Planı konulu sunumuyla devam etti.

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