Spor salonlarında denetimler sürüyor

– COVİD19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca özel beden eğitim ve spor tesislerine denetimlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce'de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden eğitim ve spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken, denetimler her hafta devam edeceği bildirildi.

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