Nalbantoğlu Mahallesi’ne yeni yol yapılıyor

– Düzce Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Nalbantoğlu Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi, ilçedeki trafik sorununu gidermek için yoğun bir çaba harcıyor. Bir çok noktada yol açma çalışması yapan ekipler son olarak vatandaşların trafik olarak yoğunluk yaşadığı bölgelerden birisi olan Nalbantoğlu Mahallesi’nde de yol açmak için çalışma başlattı. Ekipler bölgede belirlenen yolda istimlak çalışmalarını tamamlaması ile birlikte tarla ve toprak alanda kazı, çöp kaldırmaya başladı. Açılacak yeni yolun reglaj çalışmasının ve alt yapılarının hazırlanmasının ardından hava şartlarının elvermesi ile asfaltlama yapılacak. Yol daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak.

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