Düzce'de kaldırımlar yenileniyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 14 farklı noktasında kaldırım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Düzce’nin dört bir yanında sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, vatandaşların rahat yürüyebilmesi içinde 14 farklı noktada kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda bir yandan Konuralp bölgesinde bir yandan Bahçeşehir bölgesinde bir yandan da şehir merkezinde kaldırım düzenleme işi yapıyor. Çalışmalarda bozulan kaldırımlar yenilenirken, ihtiyaç duyulan alanlarda ise yeni kaldırım yapımına devam ediyor.

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