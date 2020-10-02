Mezarlıklara duvar örme çalışması sürüyor

– Düzce Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mezarlıklarda da duvar örme işlerine devam ediyor.

Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan mezarlık alanlarının korunması adına çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan ekipler, Aziziye Mahallesinde bulunan mezarlık çevresini 550 metrelik duvarla koruma altına alırken, çalışmaların devam ettiği Ağa Mahallesinde ise 130 metrelik duvar inşa edilecek. Mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan mezarlık çalışmaları, ilerleyen dönemde diğer mahallelerde de gerçekleştirilecek.

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