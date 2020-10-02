Aydınpınar'da su arızası giderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydınpınar köyünde meydana gelen su hattı arızası, muhtarlık tarafından hızla giderildi.

Düzce’nin Aydınpınar köyünde öğlen saatlerinde su hattında arıza meydana geldi. Düzce’nin en kalabalık köylerinden birisi olan köyde sular kesilince, hattaki kaçağın meydana geldiği alana giden köy muhtarı, arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sonrası arızanın giderilmesiyle köylülere yeniden su verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.