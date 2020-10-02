Düzce’de oda ve STK’ların tüm etkinlikleri ertelendi

– Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs tedbirleri doğrultusunda kentte dernek, oda, sendika, birlik gibi kurum ve kuruluşların tüm etkinliklerini 1 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Korona virüs Bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca yeni kararlar alındı. Karara göre Mevsimsel etkilerinde göz önünde bulundurularak 2 Ekim 2020 ile 1 Aralık 2020 tarihleri arasında sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, vakıflar, sendikalar, birlikler ve benzeri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, Esnaf ve sanatkarlar odaları, Mühendis ve Mimar Odaları, Baro Başkanlıkları, Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirler odası, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelendi.

Kararlara uyulmaması kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğinde 392 lira idari para cezası kesilecek.

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