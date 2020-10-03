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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımsal atıklar endüstriye geri kazandırma çalışmaları sürüyor

İHA

Tarımsal atıklar endüstriye geri kazandırma çalışmaları sürüyor

– Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, gerçekleştirilen tarımsal atıkların geri kazanımı çalışmalarının faydalarını açıkladı.
Düzce Üniversitesi, İhtisaslaşma süreci ile başlattığı tarımsal atıkların geri kazanımı çalışmaları kapsamında, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdür Yardımcısı ve Malç Üretim ve Uygulama Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yabancı otla ve onlarla mücadele konusu hakkında 20 yıldır çalışmalar yaptığını söyleyerek açıklamalarına başlayan Doç. Dr. Filiz Arslan, yabancı otlarla mücadelede, tarımsal atıkların kimyasal ilaçların yerine kullanabileceğinin altını çizdi. Türkiye'de oluşan tarımsal atık miktarının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Filiz Arslan, bitkisel atık miktarının yıllık 62.2 milyon ton olduğunu, ancak oluşan bu kaynağın yeterince değerlendirilmediğini, oluşan bu tarımsal atıkların hasat sonrası tarlalarda yakıldığını ya da hayvan yemi olarak kullanıldığını ifade etti.
Ziraat Fakültelerinde ve ilgili araştırma kuruluşlarında tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda daha çok enerji bitkilerinin ıslahı gibi konularında çalışmaların olduğuna değinen Doç. Dr. Arslan, bu bitkilerden biyoyakıt elde edilmesi, bitkisel atıklardan elde edilen biyokütle ile katı yakıt elde edilmesi gibi konu başlıklarında çalışmaların yürütüldüğü bilgisini paylaştı. Bunların yanında bitkisel atıklardan elde edilen malç materyallerinin ve kompost gübrelerin etkisi hakkında çalışmaların olduğunu sözlerine ekleyen Filiz Arslan, bitkisel atıklardan elde edilecek biyopestisitlerin tarımsal alanlardaki hastalıklara, zararlı böceklere ve yabancı otlara etkinliği konularında da çalışmaların yer aldığını ifade etti.
Yabancı otları kontrol etmek amacıyla toprağın canlı veya cansız materyallerle örtülmesini “malçlama” olarak adlandırıldığını söyleyen Doç. Dr. Filiz Arslan, canlı malçların; aynı alanda yetiştirilen örtücü bitkiler olduğunu, cansız malç olarak ise; sentetik materyaller, bitkisel atıklar ya da diğer bazı materyaller kullanıldığını dile getirdi. Günümüzde daha çok siyah ya da koyu renkli polietilen örtülerin kullanıldığını açıklayan Arslan, uygulamanın yapıldığı bölgeye ve çevredeki kaynaklara bağlı olarak; organik ve inorganik pek çok materyal, malçlama amacıyla kullanıldığı bilgisini verdi. Malçlamanın etkisini, yabancı otların gelişmesi için gerekli olan ışığı engellemek suretiyle olduğunu ifade eden Doç. Dr. Arslan, “Yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi, fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam ettirememektedirler. Bu nedenle malç materyallerinin belirlenen alanı tamamen örtmesi etkinlik açısından önemlidir. Malçlama başarılı bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğu gibi, bitkisel üretimde önemli bir bileşendir. Malçlama; topraktan buharlaşma yoluyla su kaybını azaltır, toprak sıcaklığını korur, toprağı dona karşı korur, erozyonu önler, topraktaki organik madde miktarını artırır, organik malçların birçoğu topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini artırır, bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlar, ürün kalitesini ve verimini artırır" diye konuştu.
Malçlama daha çok katma değeri yüksek olan bitkilerin üretim alanlarında ya da kimyasal ve mekanik yöntemlerin uygulanması ile ilgili sorunların olduğu alanlarda tercih edildiğini söyleyen Doç. Dr. Filiz Arslan, bu yöntemin sıraya ekilen veya dikilen tüm kültür bitkilerinin üretiminde uygulanabileceğini kaydetti. Belirli bir mesafe aralığı ile yetiştirilen sebze, tıbbi ve aromatik bitki, süs bitkisi ve meyve bahçesinde uygulanabileceği bilgisini paylaşan Filiz Arslan, Düzce ilinin bulunduğu Batı Karadeniz ve yakınında yer alan Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri ve sebze üretim alanlarında bu uygulamayı öncelikli olarak tavsiye etti. Bölgemizde yaygın olarak yetiştirilen fındık ve meyve bahçelerinde de bu uygulamanın kimyasal ve mekanik yöntemlere alternatif olarak uygulanabileceğini vurgulayan Arslan, “İyi bir malç materyalinin, öncelikle toprağı tam olarak örtebilmesi, bitkisel malçların açık üretim alanlarında rüzgarla fazla sürüklenmemesi, toprakta kısa sürede parçalanabilmesi ve ekonomik olması gerekmektedir. Sayılan kriterler açısından değerlendirildiğinde, ilimiz ve bölgemize en uygun malç materyallerinin; fındık zurufu, mısır sapı ve budanmış dal ve bitki artıkları olabilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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