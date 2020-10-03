Düzce Belediyesi’nden gençlere ulaşım kolaylığı

– Düzce Belediyesi sunacağı yeni projesiyle 1122 yaş arasındaki gençlere 81 TL'lik abonelik ücreti ile sınırsız ulaşım imkânı sağlayacak.

Geçtiğimiz ay şehir içi toplu taşıma hizmetlerini devralan Düzce Belediyesi iştiraklerinden Düzce Ulaşım A.Ş, ulaşımda toplu ulaşım araçlarına olan ilginin arttırılması ve gençlerin toplu ulaşım araçlarını ekonomik olarak kullanmalarını öngören “Genç Kart projesi “kapsamında hazırlıklar son aşamaya geldi. 13 Ekim’de başvuruların alınacağı ‘Genç Kart projesi’ ile bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de ulaşım alanında büyük atılımlar yaptıklarını ve yeni projelerle Düzce’ye katma değer sağlamak istediklerini belirtti. ‘Genç Kart Projesini’ çok önemsediğini ifade eden Başkan Özlü, “Toplu ulaşım araçlarını daha cazip hale getirmek ve Düzcemiz’in her noktasına daha kolay ulaşılabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ‘Genç Kart Projesi’ ile 1122 yaş arasındaki gençlerimiz, 1 ay boyunca çok cüzi miktarla toplu ulaşım araçlarımızı sınırsız kullanabilecek. Gençlerimizin 30 gün boyunca istediği kadar yolculuk yapabilmesine olanak sağlayan bu proje için Düzce’mizin de plaka numarası olan 81 TL ücret belirledik. Düzce’mizde her alanda yaptığımız değişim ve dönüşüm atılımlarına gençlerimizin de geleceğine yön vererek, önemseyerek devam ediyoruz” dedi.

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