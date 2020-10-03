Muhtarlıkta öğrenciler için ders noktası kurdu

– Düzce’nin Aydınpınar Köyü’nde köy muhtarı Sinan Gündoğdu, uzaktan eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin bilgisayar sorununu muhtarlıkta oluşturduğu merkezle çözdü.

Korona virüs nedeni ile okullara gidemeyen ve uzaktan eğitim alan öğrencilerden evinde bilgisayar olmayanlar için Düzce’nin Aydınpınar köyünde köy muhtarı Sinan Gündoğdu güzel bir proje başlattı. Gündoğdu kendi evinde bulunan bilgisayarları muhtarlığa getirerek hazırlıklarını yaptı. Öğrencilerin Akşam saatlerinde olan derslerini yapmaları için muhtarlık içerisinde iki bilgisayar kurulumu yaptı. Öğrenciler muhtarlığa giderek derslerini çalışabileceğini belirten Gündoğdu: “Öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Böyle bir çalışma yaptık. İnşallah ilerleyen süreçlerde sayıyı biraz daha arttırabiliriz” dedi.

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