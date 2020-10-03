Uzmanlık seviyesinde mesleki eğitim verilecek

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2021 yılında başlayacak Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) proje bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan, Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi proje alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ülkemizin 2023 Vizyonu ile ulusal hedefler ve sektörel talepler doğrultusunda, kalkınmadaki en önemli unsur olan çalışan insan gücünün daha nitelikli hale getirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasıdır. Düzce ilinde ve bölgemizde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve nitelikli istihdam ve strateji geliştirme merkezinin oluşturulması amacıyla oluşturulan proje, 2021 yılı itibariyle hayata geçiriliyor. Metal, ahşap, lojistik, makine, inşaat, haberleşme, ulaşım, elektrik ve daha birçok alanda Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendireceği, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından desteklenecek çalışma ile uzmanlık seviyesinde mesleki eğitimlerin verileceği NİSGEM’i ziyaret eden Başkan Faruk Özlü, ilk olarak 56 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin durumu hakkında yapılan sunumu dinledi.

Okulun durumuna yönelik gerçekleştirilen slayt gösteriminin ardından, proje kapsamında yapılan bilgilendirmeyi proje koordinatörü Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Ulaş’tan alan Başkan Özlü, mesleki ve teknik liselerin önemine işaret ederek, ihtisaslaştırmalarının gerekliliğine vurgu yaptı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’in de Başkan Özlü’ye eşlik ettiği ziyaret, eğitim alanları ve okul bölgesinin gezilmesi ile sona erdi.

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