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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu

İHA

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katılarak oda üyelerinin sorunlarını paylaştı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katıldı. Tuncay Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, “Üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler ve üyelerimizden gelen talepleri sizlere bundan önceki toplantılarımızda aktardık. Bugüne kadar birçok sorunumuzu ivedilikle çözüme kavuşturdunuz. Odalar ne iş yapar sorusunu kamuoyunda silmemize büyük rol oynadınız. Buradan üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Üyelerimizin son dönemlerde en çok üzerinde durduğu konulardan biri Vergi, SGK ve diğer kamusal ödemelerin ötelenmesi oldu. Kamudan alacağı olan üyelerimizin de tahsilat sorunları var. Bu konuda da hayli talep alıyoruz. Özellikle hizmet sektöründe yaşanan daralma dolayısıyla üyelerimiz kaynak oluşturmakta zorlanıyor. Bu anlamda öteleme talepleri bulunuyor. Bir diğer konu ise Eğitim alanında vergi indirimi bekleniyor. Enerji maliyetleri konusunda da sanayicilerimizin beklentileri var. Bu konuda devletimizin pozitif bir adım atmasını bekliyoruz. Düzce olarak Organize Sanayi Bölgelerimizin genişletilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptık. Acele kamulaştırma çalışmaları hızımızı daha da arttıracaktır. Düzce olarak bildiğiniz üzere 4. Bölge teşvik sıralamasından 3. Bölgeye çıktık. Organize Sanayi Bölgelerimiz yine 4. Bölge avantajlarından faydalanıyor. İlimizin yatırım avantajları fazlasıyla devam ediyor. 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün ilimizde olması yatırımcıların tercih sebebi oluyor. Ayrıca ilimizde kurduğumuz Yatırım Ajansı ile de yatırımcılarımızın bürokratik işlemlerini hızlıca tek elden yapıyoruz. Düzce sadece sanayi alanında değil verimli toprakları sayesinde tarım alanında da iddialı bir alan. Bu noktada da üyelerimizin Tarımsal Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda beklentileri oluştu. Bu konuda Düzce’nin de desteklenen iller arasına alınmasını istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz”dedi.
Diğer oda başkanlarının da konuşmalarından sonra soru ve taleplere cevaplar veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Mart 2020’den bu yana odalarımızın cansiperane şekilde yapmış olduğu çalışmalar sayesinde üyelerimizin birçok sorununa ışık tuttuk. Finansman destekleri, kısa çalışma ödenekleri, vergi ve kamusal ödemelerde ötelemeler, vergi indirimleri gibi birçok reforma imza attık. Geldiğimiz noktada yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda nihayet Eğitimde vergi indirimini almayı başardık. Bundan sonra eğitimde vergi yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu müjdeyi üyelerinizle paylaşabilirsiniz. Kamusal ödemeler ve vergi ötelemeleri konusunda ise benim şahsi fikrim öteleme talebi konusunda aceleci olmamak. Süreç henüz devam ederken alacağımız bir ötelemeden sonuç alamayabiliriz. Bu konuda pandeminin sonunu beklemekte fayda görüyorum. Ayrıca kamudan alacakları olan üyelere de kısmi ödemelere başlanmış durumda. Bu konuda da ilgili bakanlarımızla görüşeceğiz yine. Enerji maliyetleri konusunda bakanlığımız ve hazine bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Umuyoruz ki bu konuda da devletimiz her zamanki gibi sanayicisine sahip çıkacaktır. Uzun zamandır uğraş verdiğimiz ilçe bazlı teşvik konusunu geçtiğimiz günlerde sonuca bağladık. Bu konuda da siz değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İletilen tüm talepleri tek tek not aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla istişareler sonucunda sonuçları bildireceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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