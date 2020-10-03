İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğrencilerle buluştu

İHA

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğrencilerle buluştu

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gümüşova’da bulunan ilkokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Korona virüs salgını sonrasında okullarda hijyen şartları da arttırıldı. Okullarda alınan önlemler ile ilgili Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’te okullarda tek tek denetim yapıyor. Milli Eğitim Müdür Yiğit son olara Şehit Metin Kucur ve Gümüşova Mehmetçik İlkokulları’nı ziyaret ederek okullarda alınan önlemler hakkında incelemelerde bulundu. Yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile sınıflarında bir araya gelerek sohbet eden Müdür Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinde eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu
YEREL HABERLER Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları ...
Muhtarlıkta öğrenciler için ders noktası kurdu
YEREL HABERLER Muhtarlıkta öğrenciler için ders noktası kurdu
Uzmanlık seviyesinde mesleki eğitim verilecek
YEREL HABERLER Uzmanlık seviyesinde mesleki eğitim verilecek
Efteni gölünü besleyen derelerden numune alındı
YEREL HABERLER Efteni gölünü besleyen derelerden numune alındı
Mutfak dolabı üretim fabrikasında inceleme
YEREL HABERLER Mutfak dolabı üretim fabrikasında inceleme
Düzce İl Genel Meclisi Antik Kentte incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Düzce İl Genel Meclisi Antik Kentte incelemelerde ...
Teknofest birincilerine Vali Atay’dan ödül
YEREL HABERLER Teknofest birincilerine Vali Atay’dan ödül
Düzce Kent Konseyi toplandı
YEREL HABERLER Düzce Kent Konseyi toplandı
Düzce Belediyesi’nden gençlere ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden gençlere ulaşım kolaylığı
Tarımsal atıklar endüstriye geri kazandırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarımsal atıklar endüstriye geri kazandırma ...
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Tehlike oluşturan ağaçlar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Tehlike oluşturan ağaçlar kaldırılıyor
Düzce Üniversitesi’nde dönemin ilk logo günü yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nde dönemin ilk logo günü yapıldı
Düzceli yaşlılar kendi günlerinde unutulmadı
YEREL HABERLER Düzceli yaşlılar kendi günlerinde unutulmadı
Düzce’de oda ve STK’ların tüm etkinlikleri ertelendi
YEREL HABERLER Düzce’de oda ve STK’ların tüm etkinlikleri ertelendi
Aydınpınar'da su arızası giderildi
YEREL HABERLER Aydınpınar'da su arızası giderildi
Akçakoca'da köylerinde asfalt yol çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da köylerinde asfalt yol çalışması sürüyor
Çocuk Hizmetleri çalışmaları toplantıda değerlendirdi
YEREL HABERLER Çocuk Hizmetleri çalışmaları toplantıda değerlendirdi
Mezarlıklara duvar örme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Mezarlıklara duvar örme çalışması sürüyor
Kaynaşlı’da okullar denetimden geçti
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da okullar denetimden geçti
Her gün 70 aileye sıcak yemek
YEREL HABERLER Her gün 70 aileye sıcak yemek
Yığılca'da köylü kadınlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Yığılca'da köylü kadınlara eğitim verildi
Düzce'de kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Düzce'de kaldırımlar yenileniyor
Düzce'de pandemi kurallarına uymayan 22 sürücü cezalandırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de pandemi kurallarına uymayan 22 sürücü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X