Vali Atay pazaryerinde korona virüs denetimi yaptı

– Düzce Valisi Cevdet Atay Pazaryerinde korona virüs denetimi gerçekleştirerek vatandaşlara maske dağıttı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’de korona virüs denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehrin dört bir yanında denetimlere çıkan Vali Atay, pazaryerinde de denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında pazarcılara korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasını beklediklerini belirterek maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Maske, Mesafe ve hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Atay, “Kurallara uyduğumuz taktirde pandeminin bize verdiği zarar azalacaktır. Önemli olan, toplum sağlığı, Düzcemiz'in sağlığıdır" ifadesinde bulundu.

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