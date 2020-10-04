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Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne en çok Zonguldak’tan başvuru geliyor

İHA

Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne en çok Zonguldak’tan başvuru geliyor

– Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi Eylül ayı verilerine göre, Eylül ayında hastaneye en çok başvuru Zonguldak’tan geldi.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eylül ayı hasta giriş çıkış verilerini paylaştı. Buna göre hastaneye 33 bin 352’si ayaktan 7 bin 27’si acil hasta olmak üzere toplam 40 bin 379 hasta başvuru yaptı. Eylül ayında 2 bin 32’si yatan 757’si günübirlik olmak üzere toplam 2 bin 789 kişi tedavi edildi. Araştırma hastanesine Sakarya, Zonguldak, İstanbul, Bolu, Ankara ve Kocaeli’den 7 bin 163 hasta başvurdu. Bu hastaların en yoğun geldiği Şehir ise yüzde 27 ile Zonguldak, yüzde 16 ile İstanbul ve yüzde 11 ile Sakarya oldu. 1040’ı ameliyat, 585’i Endoskopik işlem olmak üzere toplam 1625 işlem yapıldı. 126 doğum yapıldı. Bin 145 tıbbi onkoloji, 910 diyaliz hastasına bakıldı. 69 uyku tetkiki, 5 bin 52 Korona virüs testi yapıldı. 360 anjiyo yapıldı.

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