Yığılca’da korona virüs denetimleri sürüyor

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– Düzce’nin Yığılca ilçesinde denetim ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirilen maske, mesafe ve hijyen denetimleri sürüyor. Son olarak gerçekleştirilen denetime Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt da katıldı. Denetimler kapsamında marketler, toplu taşıma araçları, parklar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler, taksiler ve tüm yaşam alanları tek tek kontrol edilerek, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu.

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