Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kazı çalışması yaptı

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Konuralp Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasına katıldı.

Düzce’nin antik yerleşim alanı Konuralp’te yapılan kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi personellerinin her hafta sonu destek verdiği çalışmalara, bu sefer doğal hayatta çalışmalar yürüten Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Düzce’nin tarih ve kültür turizminde katkı olması amacı ile şube müdürlüğü personeli ile kazı çalışmaları yapıldı.

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