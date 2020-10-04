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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “Türkiye’de uyku taklidi yapıp milletin duygularını görmeyen siyasetçiler var” “Yıllardır siyaseten birbirine hasım olanlar bir araya geldi hısım oldu”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “Türkiye’de uyku taklidi yapıp milletin duygularını görmeyen siyasetçiler var” “Yıllardır siyaseten birbirine hasım olanlar bir araya geldi hısım oldu”

– AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, muhalefet partilerini eleştirerek, “Uyku taklidi yapıp, milletin sevinçlerini, hüzünlerini görmeyenler var” dedi.
AK Parti Düzce Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi, Düzce 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in de katıldığı kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını belirterek, geçmişte dünya düzeni kuranların Türkiye’yi dışladığını ancak günümüzde yeni kurulmaya çalışılan düzende Türkiye’nin de yer aldığını dile getirdi. Kandemir, “İşte şimdi görüyoruz ki 1 asır önce yeni bir dünya kurulurken Türkiye’yi dışarıda bırakanlar, yine yeni bir dünya inşa edip ülkemizi oyunun içine sokmak istemiyorlar. Fakat yeni bir Türkiye var. Birlikte inşa ettiğimiz yepyeni bir ülke var. Hangi meselesi olursa olsun bu dünya üzerinde insanlığın, Türkiye’nin bir sözü var, bir iddiası var. Bu söz hakkın ve hukukun yanında duranların sözü. Bir hafta önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya yeniden haykırdı. Dedi ki; ‘Sizin bize dayattığınız sistem dünyaya barış, adalet getirmiyor. Gelin hep birlikte hakkın yanında, hukukun yanında duralım. Gelin hep beraber yeni bir dünya inşa edelim. Biz ülke olarak sadece söylemlerde değil attığımız her adımda bunu gösteriyor ve biz varız diyoruz’ dedi" diye konuştu.

“Türkiye’de birkaç çeşit siyaset var”
Kandemir, Türkiye’de birkaç çeşit siyasetin olduğunu dile getirerek, ülkenin uyku taklidi yapanlarla sıkıntısı olduğunu ifade etti. Muhalefet partilerini de eleştiren Kandemir, “Türkiye'de birkaç çeşit siyasetçi var. Bir grup var ki bunlar ömürlerini uykuda geçirenler. Bir grup var ki bunlar duygusuz yaşayanlar. Rahatlarını bozmamak için milletin gözüne bakmayanlar. Hele bir grup var ki asıl sıkıntımız da orada. Uyku taklidi yapanlar. Bizim karşımızda bir muhalefet var ki, bunlar milletin sevincine ortak olamıyorlar. Bunlar, bu millet ne zaman heyecanlansa, ne zaman mutlu olsa işte Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu gibi, ne zaman coşsa yurdumuz, uyku taklidi yaparlar. Ne zaman hüzünlense, yüreğimiz daralsa bunlar ortalardan yok olurlar. İşte 15 Temmuz’da yaşadık. Tankların arasından sıyrıldı gitti muhalefet lideri. Bizim genel başkanımız ölümüne diye meydanlara koşarken, bunlar tankların arasından sıyrılıp gittiler. 2023 seçimleri kolay olmayacak. Biz bir önceki yerel seçimlerde gördük bunu. Yıllardır siyaseten birbirini yiyenler, hasım olanlar bir anda yan yana geliverdiler hısım oldular. Sadece içeriden değil, dışarıdan da kurgular yapanlar var. Ama biz birliğimizi beraberliğimizi muhafaza eder, aramıza kötüleri sokmazsak” dedi.
Kongrede tek liste ile seçime giren Hasan Şengül, yeniden AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı oldu.

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