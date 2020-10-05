50 yıl hapis cezasıyla aranan internet dolandırıcısı, Düzce'de yakalandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, internetteki satış sitesinden taklit ürünler satan ve satın alınan ürünlerin yerine farklı ürünler göndererek, dolandırıcılık yapan Barış Çevik yakalandı. Hakkında 180 arama kaydı ve 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Çevik, tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satış yapan kişiyle ilgili gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternette orijinal gibi gösterdiği taklit ürünleri satan, satılan ürünün yerine de farklı ürünler gönderen kişinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri, hakkında 15 ilde 180 arama kaydı, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik´i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-05 14:48:52



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