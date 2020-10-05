Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 6 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası ekipleri, daha önce haklarında 'kumar oynamak ve oynatmak' suçundan işlem yaptıkları kişileri takibe aldı. Şüphelilerin sık sık Konuralp Mahallesi´nde bulunan sitedeki daireye girdikleri tespit edildi. Eve yapılan baskında, şüphelilerin kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Yakalanan 6 kişi hakkında kumar oynadıkları ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Daire ise 6 ay için mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-05 14:50:39



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