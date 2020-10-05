Kırtasiye çekleri sahiplerine ulaşıyor

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla 550 çocuk için hazırlanan kırtasiye çekleri ailelere ulaştırılıyor.

Düzce Belediyesi sosyal yardımlarına okulların açılması öncesinde kırtasiye desteği ile devam etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile hazırlanan 550 kırtasiye çeki, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sahiplerine teslim edilmeye başladı. İhtiyaç sahibi ailelere öncelik verilen yardımlar kapsamında 550 aileye hem kırtasiye yardımı hem de maske desteği sağlanıyor. Taleplerin yoğunluğuna göre kırtasiye çeki sayısını artırmak istediklerini bildiren Başkan Özlü: “Salgın döneminde çocuklarımız okullarından zamansız ayrıldı. Şimdi de hem aileler hem de çocuklarımız moral bozukluğu yaşıyor. Onlara bir nebze destek olmak, kırtasiye masraflarını imkanlarımız çerçevesinde hafifletmek istedik. Ayrıca ailelerine maske desteği de sağladık. İhtiyacı olan aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze ulaşsın, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları mutlu etmek görevimizdir” dedi.

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