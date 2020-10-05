Asayiş Şube Türkiye’de 7. sırada

– Emniyet Genel Müdürlüğü, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı istatistiki çalışmalarda en başarılı şubeleri belirledi. Buna göre Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Türkiye’nin en iyi 7. şubesi oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp, yağma ve buna benzer asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik istatistikler üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayların aydınlatılması konusunda nüfus ve suç oranına göre Türkiye’de ki en iyi 7. Şube müdürlüğü oldu.

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