Başkan Özlü, Düzcespor konusunda kararlı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor’un geleceğini garantileyecek bir oluşum için bir kez daha elini taşın altına koyarak hafta sonu gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından yeni bir istişare toplantısı için çağrıda bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor’un içinde bulunduğu sorunların kökten çözümü adına girişimlerini sürdürüyor. Hafta sonu Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Düzcespor Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Kudu ve İslam Keleş ile Düzce İlinde Sporu Geliştirme Vakfı Başkanı Selim Metin’in katıldı. Toplantıya, Başkan Özlü’nün Düzcespor’un sorunlarının kökten çözümü için Düzcespor’un şirketleştirilmesi teklifi damga vurdu.



İkinci toplantı 7 Ekim’de

Toplantıya katılım sağlayan yöneticiler, Düzcespor’un şirketleşmesi nezdinde olumlu görüş sergiledi. Olumlu dönüşlerin ardından Başkan Özlü, bir kez daha elini taşın altına koyarak ilgili birimlerin ikinci kez bir araya gelmeleri yönünde harekete geçti ve üst yazı ile 7 Ekim Çarşamba akşamı yeniden bir araya gelme çağrısında bulundu.

Başkan Özlü, çağrısında şu ifadelere yer verdi; “Düzce Belediyesinin teklifini incelemeniz, söz konusu sorunun çözümüne yönelik farklı fikir, görüş ve önerilerinizi bildirmeniz, şehrimizin yegâne birleştirici unsuru olan profesyonel futbol kulübüne sahip çıkılması bakımından büyük önem arz etmektedir.”

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