Düzce kestanesinin ünü Türkiye´ye yayıldı 



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de orman köylüleri tarafından toplanarak satılan ve 'Düzce kuzusu' olarak anılan kestanenin ünü Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye gelen esnaf, sıkı pazarlıklar sonucu kestane satın alıyor.

Orman köylüleri tarafından toplanan Düzce kestanesini almak için Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşlar Aziziye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarına geliyor. Kestane sezonunun olduğu ekim ve kasım aylarında, çeşitli illere 3 ile 4 bin ton arasında kestane satışı yapılıyor. Kestanenin satışı gece yarısından başlayıp, saat 10.00'a kadar sürüyor.

Düzce kestanesinin Türkiye pazarına açılmasını sağlayan toptancı Hüseyin Tunçer, "Düzce kestanesi kuzu kestane diye anılır. Yani organiktir ve ormanlarda kendiliğinden yetişir. Köylüler bunu ormandan topluyor. Bizlerde bunları köylülerden alıyoruz. Burada toplanarak diğer illerden gelen misafirlerimize bunları pazarlıyoruz. Onlarda götürüp memleketlerinde satıyorlar. Bursa ve Aydın kestanesi endüstriyel alanda kullanılıyor. Türkiye´nin birçok farklı yerinde kestane var. Ama Batı Karadeniz bölgesinde tamamen organik kestane yetişir. Fındık hasadı sonrası fındık yetiştiricileri çıkar ve kendi bahçelerinin kenarındaki ormanlardan bu kestaneleri toplarlar. Aromatik durumu çok yüksek ve tercih edilen bir kestane türüdür." dedi.

Düzce´deki kestane pazarının Batı Karadeniz Bölgesi´nin en büyük kestane pazarı olduğuna dikkat çeken Tunçer, "Batı Karadeniz Bölgesi´nde çok mal tedarik etmek isteyen toptancı arkadaşlarımız var. Onların kolayca kestane tedarik edebildiği bir pazar. Önemli bir pazar. Batı Karadeniz´de değişik şehirlerde küçük pazarlar var ama istenilen mal yeteri kadar tedarik edilemiyor. Düzce biraz daha kalabalık oluyor. Düzce´ye daha çok mal geliyor. Düzce´nin ormanlarından istenilen düzeyde mal toparlanabiliyor. Doğal olarak tedarikçiler de Düzce´yi tercih ediyorlar" diye konuştu.

Ordu´dan Düzce´ye kestane almak için gelen Serkan Polat, "Düzce kestanesi her açıdan güzel. Öncelikle adı kuzu kestane. Bilindiği gibi kuzu eti etlerin içinde en lezzetlisidir. Bu da oradan yola çıkarak kuzu kestane ismini aldı ve aroması, kabuğunun inceliği, yemesi, hem çiğ hem kebapta harika olur. Aydın ve Bursa kestanesi ile bu kestaneyi aynı kefeye koymamak lazım. Bunu yemesi çok ama çok güzel. Şu an pazar biraz ateşli. 10 lira ile 15 lira arasında alınıp satılıyor. Bizde fiyatların düşmesini bekliyoruz. Fiyat düşerse biz de bunu daha düşük fiyattan satacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-06 08:21:43



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