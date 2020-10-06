Standard Profil çalışanlarından örnek davranış

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– Standard Profil çalışanlarının katkılarıyla alınan tabletler öğrencilere ulaştırıldı.

Standard Profil çalışanları her yıl kendi aralarında Ramazan ve Kurban Bayramlarında organize ettikleri yardım kampanyasını bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyince uzaktan eğitim sürecinde tablete ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak için yardım kampanyası düzenledi. Düzce fabrika çalışanlarının katkılarıyla alınan tabletler Düzce’de bulunan okullarda okul müdürleri ve sınıf öğretmenlerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

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