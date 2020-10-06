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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO Başkanı Şahin, üyelerin sorunlarını bakana iletti

İHA

DTSO Başkanı Şahin, üyelerin sorunlarını bakana iletti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in de katılımcıları arasında yer aldığı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 365 oda borsa istişare toplantısına katılarak oda ve borsaların bölgesel sorunlarını dinledi.
Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ilçe bazlı teşvik sistemin geliştirilmesinde büyük emekleri olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti. Şahin, “Üyelerimizden son dönemlerde sıklıkla aldığımız taleplerin başında Kamusal Ödemeler ve Bankalarla olan borçlanmalar konusunda yapılandırma yapılması hususudur. Devletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanayicilerimizin yanında olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Üretim Havzası projelerine Düzce’nin dahil edilmesinin olumlu bir adım olacağını düşünüyoruz. Son yıllarda Düzce Üniversitesi ile birlikte Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği üzerine ciddi ArGe faaliyetleri ve ürün belirleme çalışmaları yapıyoruz. Hatta bu çalışmalarımızın bir kısmını daha da olgunlaştırarak ticari ürün elde etme ve pazarlama aşamalarına kadar ilerledik. Bölgemizin verimli topraklarında yetiştirilmesi muhtemel bu bitliler kozmetik ve tamamlayıcı tıp alanlarında kullanılacaktır. Bu noktada da üretim havzası projelerinde ilimizin de yer alması bu çalışmaların önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.
OSB genişletme çalışmaları, altyapı yatırımları ve bakanlık bünyesindeki kurumların daha aktif çalıştırılması konularında da görüş belirten Tuncay Şahin, Düzce olarak hem ÜniversiteSanayi işbirliği çalışmaları hem de KamuSanayi işbirliği çalışmalarında birçok ile örnek olacak düzeyde uyum içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Sorulan sorulara cevaplar veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üretim Havzası projeleri konusunda uzmanların yapacakları incelemeler sonucunda karar verildiğini ve bu konuda bir sonraki değerlendirme çalışmalarında gündeme getireceğini ifade etti. Varank, Bakanlık Bünyesinde kurumların aktif çalıştırılması hususunda ise talepleri değerlendireceklerini, daha verimli yapılar şeklinde çalışmaları için gereken düzenlemeleri ivedilikle yapacaklarını söyledi.

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