Düzce’ye kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı

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Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 114 bin 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 114 bin 451 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 535 otomobil, 2 bin 733 Minibüs, bin 550 Otobüs, 17 bin 623 Kamyonet, 4 bin 663 Kamyon, 17 bin 648 Motosiklet, 12 bin 352 Traktör, 347 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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