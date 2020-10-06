Kızılay’dan Vali Atay’a teşekkür ziyareti

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– Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman’ın cenaze töreninde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Suriye’nin ElBab şehrinde ki Kızılay Mağazasında ki görevine gittiği esnada teröristlerin silahlı saldırı sonrasında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın, şehit cenazesinde yapılan çalışmalara destek veren Düzce Valisi Cevdet Atay’a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın ile Düzceli Kızılay Genel Müdür Danışmanı Orhan Kılıç’ta ziyarette hazır bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay, ziyarettin duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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