Topuk Göleti görenleri hayran bırakıyor

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü’nde bulunan ve son baharın gelmesiyle renk cümbüşü oluşan Topuk Yaylası ve Göletinin görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni alıyor.

Düzce şehir merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan, rakımı bin 280 metre olan Topuk yaylası, sonbaharın eşsiz güzelliklerini bir araya getirdi. Ormanlık korusunun içinde göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı bir çok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek patika yollarda bisiklet, gölet ve çevresinde çadır kampı yapmak isteyenlerin uğraş noktası oldu. Foto safari ve trekking yapmak isteyenlerin fotoğraflar sonrasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile Topuk Yaylası ve göleti görenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Olta balıkçılarının da uğrak noktası olan gölette, aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda sarısı gibi balık türleri yaşıyor.

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