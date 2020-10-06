Vali Atay, İGM toplantısına katıldı

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısına katılarak, toplantıda üyelerle bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Ekim ayı ilk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ise Düzce Valisi Cevdet Atay katıldı. Toplantıda başkanlık koltuğunda oturan Atay, köylerde yapılan çalışmalar hakkında İl Genel Meclis üyelerinden bilgiler aldı. Meclis üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Atay, köylerde ki sorun ve sıkıntıların kısa sürede giderilmesi için gerekli olan her şeyi İl Özel idaresi olarak vereceklerini belirtti.

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