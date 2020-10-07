Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, çöp depolama alanında oluşturulan pis su toplama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Düzce´nin Hecinler köyü sınırları içinde oluşturulan çöp depolama alanının yanında kurulan pis su toplama havuzuna, sokak köpeği düştü. Düştüğü yerden kurtulmaya çalışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, pis su havuzuna inerek köpeği kurtardı. Köpek, Düzce Hayvan Barınağı´na götürülerek tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-07 10:00:49
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