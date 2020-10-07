Düzce'de palamut 3,5 liraya kadar düştü Vatandaşlar, halk günü yapan balıkçı tezgahına koştu

Düzce'de bereketli geçen av sezonu nedeniyle tekneleri dolu dolu limana gelen balıkçılar, palamutun tanesini 3.5 liraya satmaya başladı.

Karadeniz'de palamut bolluğu, vatandaşların sofrasına ucuz balık girmesini sağlıyor. Bu kapsamda bereketli geçen av sezonu Düzce'de de balıkçıları teknelerini doldurarak balık tezgahlarına ucuzluk olarak yansımaya devam ediyor. Bol avın devam etmesi nedeniyle birçok sektörde halk günü yapan esnaflar kervanına Düzceli balıkçılar da katıldı. Balığın bolluğunu fırsat bilen Düzceli bir balıkçı, vatandaşlara ucuz balık yedirmek amacıyla halk günü yapıp palamutu 3.5 liradan satışa sundu. 3.5 liradan palamutun sabalığı tezgahın önünde ise vatandaşlar kuyruklar oluşturdu.

Hem palamutta hem de hamside kampanya yaptıklarını belirten balıkçı Uğur Hazır, vatandaşın kampanyaya olan ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi. Vatandaşa ucuz balık yedirmek için kampanya yaptıklarını dile getiren Hazır, “Bugün bereket günü. Bugün Mevla verdi bize biz de bunu halka yansıttık. Tezgahlarda 1520 lira diyorlarmış. Palamut bugün bizim tezgahlarımızda 3,5 lira. 3 tanesi 10 lira. Mevlam bugün hamsimizi de verdi. Bugün tezgahlarda 50 lira olan hamsi bizde 15 lira. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, Palamut normalde 152025 lira. Bugün bolluk nedeniyle palamudun tanesin 3,5 lira yaptık. 3 tanesini de 10 liraya satıyoruz. Talep süper, halk memnun” dedi.

Kampanya nedeniyle 10 adet palamut aldığını belirten müşteri ise “Yoldan geçerken gördük. 10 tane palamut alacağım. Ben sevmem ama eşim seviyor. Eşime jest olsun diye alıyorum” dedi.

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