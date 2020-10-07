Trafiği tehlikeye düşüren kamyonlar trafikten menedildi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)DÜZCE´de, Karayolları Genel Müdürlüğü adına çalışan müteahhit firmaya ait 2 kamyonun sürücüsüne trafikte tehlikeli ilerlemeleri nedeniyle ceza kesilirken, araçlar trafikten menedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Düzce´deki bazı yollarda yol yapım ve onarım çalışması için taşeron firmayla anlaştı. Kamyonların üzerine Karayolları logosu yapıştırılırken, firmaya ait araçlarla ilgili şikayetler geldi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Fikret Tekin yönetimindeki 38 AAE 787 plakalı kamyon ile İlyas Gürbüz yönetimindeki 38 AAE 783 plakalı kamyonları, trafikte tehlikeli ilerlediklerini belirleyerek durdurdu. Sürücülere, 'plakasız araç kullanmak, takograf bulundurmamak, araç üzerinde yapılan değişikliği araç tescil belgesine işletmemek' maddelerini ihlal suçundan toplam 6 bin 818 lira ceza kesildi. Ayrıca her iki kamyon trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-07 11:08:12



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