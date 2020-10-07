Düzceli Bilardoculardan örnek davranış

– Düzceli Bilardocular tarafından uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için özel turnuva düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) sürecinde internet ortamında sürdürülen eğitim sisteminde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek için "Eğitime Destek " adı altında Zirve Bilardo Spor Salonu’nda 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi. Düzce Bilardo sporcuları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bazı ailelerin çocuklarının tablet konusunda eksiklik yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine Düzce'de bilardo sporuna gönül veren sporcular arasında turnuva düzenlendi. Turnuvaya katılmak için ödenen katılım ücretlerinin tamamıyla tablet alındı. 48 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada 25 tablet alındı. Bu tabletler tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Eğitime Destek 3 Bant Bilardo Turnuvası sonunda Baha Alptekin, Hüseyin Aktaş, Hasan Karaaslan ve Ahmet Öz’den oluşan takım şampiyon olurken, Burak Menekay, Özdemir Kala, İbrahim Şişman ve Uğur Bayram’dan oluşan takım ise turnuvayı ikinci tamamladı. Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk turnuva sonunda, "Turnuvanın amacı; EBA üzerinden eğitim gören çocuklarımıza tablet hediye etmek. Topladığımız tabletlerin hepsini ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hediye ettik. Resmi bir turnuva değil. Katılım ücreti belirledik. Bu katılım ücretleri sayesinde toplanan paraların tamamını eğitime destek amaçlı kullandık. Düzce bilardo camiası olarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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