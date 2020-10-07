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İtfaiye Müdürlüğü’nün yeni binası 13 Ekim’de ihaleye çıkıyor

İHA

İtfaiye Müdürlüğü’nün yeni binası 13 Ekim’de ihaleye çıkıyor

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye binasının yeni yerine taşınması ve yapımına yönelik ihalenin 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, “Gelecek 2025 yıla hizmet edecek şekilde itfaiye teşkilatımızı yeniliyoruz” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye teşkilatının fiziki ve mekansal şartlarının iyileştirilme çalışmalarına devam ettiklerini bu kapsamda Bahçeşehir bölgesinde de bir İtfaiye müfrezesi konuşlandırılacağını dile getirdi. Azmimilli Mahallesinde konuşlu bulunan mevcut itfaiye binasının, Çoban mevkisine taşınarak her bölgeye ve olası yangınlara hızlı şekilde müdahale edebilmesine yönelik fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye teşkilatının fiziki ve mekansal şartlarının iyileştirilmesi için önemli adımlar atarken, yeni binanın yapımına yönelik ihalenin de 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. İhalenin yanı sıra itfaiye teşkilatını yeni araçlarla modernize edeceklerinin de müjdesini veren Başkan Özlü, bu kapsamda 3 sıfır aracın itfaiye teşkilatı bünyesine katılacağını, ayrıca, teşkilatın 20 personel ile de destekleneceğini belirtti.
Bahçeşehir bölgesinde eski Jandarma binasının olduğu yere konuşlandırılacak olan itfaiye müfrezesi konusunda da kısa bilgi veren Başkan Özlü, “Bahçeşehir bölgemizde itfaiye müfrezemizin yeri ile ilgili çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Direkler dikildi. Çatı örtme ve diğer eksikliklerin giderilme çalışmaları başladı. Ekim ayı sonunda hayırlısıyla burayı da faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.

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