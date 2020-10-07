Şoförler Odası’ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek

Düzce’de ilk defa hayata yapılan çalışma ile hayata geçirilen çalışma sonucunda okul servislerinin tarife ücretlerinin belirlenmesinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz’dan çalışmaya tam destek geldi.

Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışma ile okulların açılmasına günler kala servis ücretlerinin taban fiyat tarifesi açıklandı. Açıklanan tarifenin ardından açıklama yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, çalışmaya tam destek verdi. Yavuz Yılmaz yaptığı açıklamada; “Bu çalışma ile ilgili olarak öncelikle Düzce Belediyesi’ne teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmanın içinde bizlerde yer aldık. Türkiye genelinde bizim ölçeğimizde araştırmalar yapıldı. Taban fiyat ne kadar olduğu belirlendi. Velileri ve şoförleri üzmeyecek şekilde fiyat ayarlaması oldu. Pandemi nedeniyle yeniden kısıtlamalar gelir ve servis araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelirse yeniden bir fiyat ayarlaması olacak. Mesela 16 kişilik bir serviste 8 kişi taşınması gündeme gelirse yüzde3 50 fiyat artırımı ile çalışılmaya devam edilecek. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olsun” dedi.

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