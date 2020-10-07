Azerbaycan’a bayraklı destek

– Düzce Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla ana hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Düzce Belediyesi, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdiği desteği göstermek için yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı astı. Türkiye ve Düzce olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ İki devlet tek bir millet düsturu ile her zaman Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin kardeş ülke Azerbaycan’a olan desteğine biz de iki ülkenin bayraklarını asarak destek olmak istedik. Kimse unutmasın ki biz iki devlet tek milletiz” ifadelerinde bulundu.

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