Karadeniz’de geceyi yıldırımlar aydınlattı

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çakan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.

Akçakoca ilçesinde etkili olan yağışlarla birlikte çakan şimşek ve yıldırımlar, gecenin karanlığını aydınlattı. Kentin üzerinde çakan yıldırım ve şimşekler adeta görsel bir şölen oluştururken, bir yandan da korkuttu.

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