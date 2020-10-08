Kavşakta kamyonetiyle attığı drift pahalıya patladı

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trafik ve Resmi polis ekiplerinin ekiplerin önünde kamyonetle drift atan sürücüyü trafik ekipleri affetmedi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar arasında 2 trafik ekibi ve 1 resmi asayiş ekibini fark etmeyen sürücünün drifti pahalıya patladı.

Düzce merkez’de Eski Kızılay kavşağında O. B. isimli sürücü kamyonetiyle ilerlerken kavşağa girdiği sırada duran trafiği fırsat bilerek drift atmaya başladı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar ile resmi asayiş ekipleri ve trafik ekiplerinin önünde drift atan sürücüyü polis ekipleri affetmedi. Drift sonrasında kavşaktan çıkmadan polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü O. B.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken 6 bin 141 TL’de para cezası uygulandı. Ayrıca kamyonette trafikten men edilerek, çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.