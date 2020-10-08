Düzce Cam 48 derslikli okul yaptıracak

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, Düzce’nin eğitimine destek ve katkı sağlamak için başlattığı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçmeye başlıyor. Düzce Cam Sanayi Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş’ın yardımı ile yapılacak olan ortaokulun protokolü 9 Ekim Cuma günü imzalanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de okulların fiziki yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Özel İdaresi Etüt ve Proje Müdürü İlhan Güneşdoğdu ve Proje Koordinatörü Serkan Yılmaz ile toplantı yaptı. Toplantıda; Aziziye Mahallesinde 2 blok halinde 48 derslikli, spor salonu ve konferans salonun da olacağı ortaokul için inşa çalışmalarının bir an önce başlatılması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz ay Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün okul yapma projelerine destek çağrısına olumlu karşılık veren Düzce Cam Sanayi Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş ile 9 Ekim Cuma günü protokol yapılacak. Protokolün ardından Düzce Belediyesi ekipleri hafriyat çalışmalarına ağırlık vererek okulun bir an önce bitirilmesini sağlayacak. Başkan Özlü, okul inşaatları için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceğini sözlerine ekledi. Okulun fizik şartlarının Milli Eğitim Bakanlığının standartlarına göre yapılacağını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Okul projelerinde temel kriterleri sağlayacağız. Sadece Düzce’mize değil tüm bölgeye örnek olacak mimari bir çalışma olacak. Yapılacak okullar ile Düzce’mizde ikili eğitim sistemini kaldırmak istiyoruz. Okullarımızı kent dışına taşıyarak çocuklarımız daha sağlıklı eğitim almasını istiyoruz. Bunun için devletimiz imkanlarını seferber ederken hayırsever işadamlarımızın da desteğini bekliyoruz. Eğitime destek çağrımıza kayıtsız kalmayan Düzce Cam Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Bey’e teşekkür ediyorum. İnşallah Ekim’in 9’unda kendisi ile protokol imzalayarak ilk adımı atacağız. Düzce’mizin geleceği olan çocuklarımıza destek olan işadamlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ”ifadelerinde bulundu.

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