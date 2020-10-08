Düzce İtfaiye Müdürlüğü’ne personel alınacak

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personel alım ilanına başvuracak adaylar için hazırlanan form Belediye İnternet Sitesinde yayımlandı. Adaylar 24 Kasım tarihine kadar siteden indirdikleri formu doldurarak şahsen başvuru yapacak.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçen ay duyurusu yapılan 20 İtfaiye personeli alımına ilişkin başvuru formunu belediyenin internet sitesinde yayımladı. İlanda belirtilen şartlara uyum sağlayan adaylar son başvuru tarihi olan 24 Kasım’a kadar başvuru formu ve istenen belgeleri hazırlayarak şahsen başvuru yapacak. Adaylar https://duzce.bel.tr/8561itfaiyemudurlugupersonelalimiileilgiliduyuru linkinde bulunan PDF dosyasını indirerek ilgili bilgi ve belgelerini hazırlayabilecek. Başvuru tarihinden sonra belgeleri değerlendirilen adaylar için mülakat süreci başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.