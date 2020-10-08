Türk Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Türk Kızılayı Düzce şubesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Kızılay yönetim kurulunu İtfaiye Müdürlüğünde ağırladı. Ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı gönüllülerine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.