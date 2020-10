– Düzce’de meydana gelebilecek sel ve su baskını olaylarında can ve mal kaybının yaşanmaması ve ya en aza indirilmesi için masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği ve Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kentte meydana gelebilecek sel ve su baskını olaylarında can ve mal kaybının yaşanmaması veya en aza indirilmesi için masa başı ve saha tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 26 yerel düzey çalışma grubu plan sorumlularının tatbikatla ilgili görüş ve önerileri de alındı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde meydana gelebilecek SelSu Baskını olaylarında can ve mal kaybının yaşanmaması veya en aza indirilmesi, hazırlanan afet ve acil durum planlarının uygulanabilirliğini gerçekçi ortamlarda test edilmesi, ekiplerin kapasite ve kabiliyetlerinin görülmesi, yönetim fonksiyonu içinde yer alanların karar verme sürecindeki başarısının ölçülmesi amacıyla 07 Ekim 2020 günü saat 14:00’de SelSu Baskını Senaryosu üzerinden Düzce2020 TAMP İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı Vali Yardımcımız Sayın Süleyman Hurrem Aksoy başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Tabikat sonunda, Vali Yardımcımız Süleyman Hurrem Aksoy afet ve acil durumlarda etkinliğin artırılması için böyle tatbikatların önemine değinerek yaptığı değerlendirme konuşmasından sonra 26 adet Yerel Düzey Çalışma Grubu Plan Sorumlularının tatbikatla ilgili görüş ve önerileri alınırak tatbikat sonlandırılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.