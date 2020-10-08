Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl halk Kütüphanesi’nde vatandaşlar için okuma köşesi oluşturuldu.

Korona virüs salgını sonrasında uzun süre kapalı bulunan Düzce İl Halk Kütüphanesi, yeni normalleşme sürecinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile açılan kütüphaneye, yönetim tarafından kitap, dergi ve gazete okuma alanı oluşturuldu. Birinci katta kitap okuma alanı içerisinde yapılan okuma köşesinde yerel gazetelerin yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.