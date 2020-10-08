Yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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– Düzce MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan, Aksaray MÜSİAD Sektör Kurullarından Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Cihan Yıldız’ı ağırladı. Ziyarette Düzce’de gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Kurullarından Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Cihan Yıldız Başkan Vefa Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Pehlivan gerçekleştirilen ziyarette Düzce’de gerçekleştirmek istedikleri proje ve yatırımlar konusunda istişarelerde bulunulduklarını belirtti.

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