Bartın ve Bolu Valilerinden Düzce’ye ziyaret

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Bartın Valisi Sinan Güner ve Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Düzce’de göreve başlamasının ardından çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay’a, çevre illerde bulunan Valilerden ziyaretlerde bir yandan devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Atay’ı makamında ziyaret etti. Ümit’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, komşu iller olarak el birliği ile güzel işler başaracaklarını ifade etti. Bolu Valisi Ümit’in ziyaretinin ardından Bartın Valisi Sinan Güner’de Atay’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.