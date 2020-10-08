Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı

İHA

Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı

Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olan Düzce Konuralp Prusias ad Hypium'un şampiyon güreşçileri ağırladığı etkinlikte konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı çalışmalarının devam etmesi ve bütün ülke genelinden tarih meraklılarının kazılara katılması için kampanya başlatacaklarını söyledi.
Düzce’de Konuralp bölgesinde kazı çalışmaları devam eden Prusias ad Hypium antik tiyatro, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi güreş takımı sporcusu şampiyon güreşçiler ve minik güreşçiler, antik tiyatroda inceleme yaptı. Arkeologlardan bilgiler alan güreşçiler, kazı çalışmalarını da yakından gördüler. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı inceleme gezisi sonunda kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Özlü, "Yaklaşık 60 kişi ile kazı çalışması yapıyoruz. Bunların 50 kadarı bizzat kazıda faaliyet gösteriyor. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl etikliklerini bu alanda yapmayı hedefliyoruz. Kazılar sırasında ortaya çıkan eserleri numaralandırıp Ankara’ya bilgi veriyoruz. Yeni tonuzlar, yeni alanlar keşfettik. Çok şükür ki yeni keşfettiğimiz alandaki yapı sağlam. Yani toprak altında kalan alan sağlam. Bu bizi son derece memnun etti. Kazı çalışmalarında sah ne tarafına bundan sonra ağırlık vereceğiz. İlk aşamada yaklaşık 2 bin 500 seyircinin konser izleyebileceği bir alanı ortaya çıkartmış olacağız. Çalışmalar güzel gidiyor. Gelecek yıl sahne kısmını yani ortaya çıkartarak gelecek yıldan itibaren burada konserler vermeye başlayacağız” dedi.

“Düzce’ye gel” Kampanyası başlayacak
Yurt içinden ve dışından kazılara çok sayı da insanın gelerek katıldığını ifade eden Özlü, “Biz buradaki kazıların Türkiye ölçeğinde paylaşılmasını çok istiyoruz. Ben buraya her geldiğimde Düzce dışından yurt içinden ve dışından ‘Burada bir kazı varmış, ne yapılıyor bakalım’ diyenlerle karşılaşıyorum. Burada kazıdan sorumlu danışmanımız ve hocamız karşılıyor bilgiler veriyor. Güzel bir çadırımız var ikramlarda bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde buraya daha fazla insan gelecek ve kazılara katılacak. Burasının Türkiye ölçeğinde tanınan bir yer olmasını istiyoruz. Bunun içinde ‘Düzce’ye Gel’ kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile buradaki kazı çalışmalarını anlatarak insanların buraya gelmesini, tarih seven, kazılarda bizimde katkımız olsun diyenlerin burada kazı çalışmalarına katılmasını sağlayacağız. Diyebilirim ki bugüne kadar yapılan kazılar kadar son 10 ayda kazı yapıldı. Burasını cazibe merkezi yapacağız. Burada kazılardan çıkan eserleri numaralandırarak ayırıyoruz. Bunları daha sonra kazı alanının yanında Kızılay arazisine arkeopark kurarak orada sergileyeceğiz. Kazılar çok güzel gidiyor ben em sizlere hem kazılara katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kazılar kışında devam edecek
Kazıların yaz kış 12 ay boyunca devam edeceğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kışın devam edecek kazı çalışmaları için önlemlerini aldıklarını ifade etti. Özlü, “Burada 12 ay boyunca kazı yapacağız. Yazkış kazılarımız devam edecek. İşçilerimizin kalabileceği binalarımız var, ısınabilecekleri çadırlarımız var. Kazı yapılan alanda da yağmur yağmasına karşın çadırlar kuruyoruz. Türkiye'ye çağrım ise Düzce’ye gelin, misafirimiz olun, Düzce’yi keşfedin. Kazılara gelin, Tarihin çıkartılışına tanıklık edin” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye güreşçiler kispet plaketi hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın ve Bolu Valilerinden Düzce’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bartın ve Bolu Valilerinden Düzce’ye ziyaret
Yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü
YEREL HABERLER Yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü
Düzce'de tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce'de tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu
Cumhuriyetin 100. yılı Konuralp antik kentte kutlanacak
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 100. yılı Konuralp antik kentte ...
Özel Uğur Lisesi sık sık velilere bilgilendirme yapıyor
YEREL HABERLER Özel Uğur Lisesi sık sık velilere bilgilendirme ...
Masa başı ve saha tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Masa başı ve saha tatbikatı yapıldı
Asfalt çalışması gece gündüz devam ediyor Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi bilgi aldı
YEREL HABERLER Asfalt çalışması gece gündüz devam ediyor Vali Atay ...
Danışma merkezinden, “Farkımıza varın” etkinliği
YEREL HABERLER Danışma merkezinden, “Farkımıza varın” etkinliği
İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan Vali uyardı: "Korona virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak ve sosyal mesafeli sosyal yaşam"
YEREL HABERLER İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan Vali ...
Bakan Pakdemirli’ye pirinç ve kestane ikram edildi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’ye pirinç ve kestane ikram edildi
Standard Profil’e sanayide enerji verimliliği ödülü
YEREL HABERLER Standard Profil’e sanayide enerji verimliliği ödülü
Türk Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret
YEREL HABERLER Türk Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret
Düzce İtfaiye Müdürlüğü’ne personel alınacak
YEREL HABERLER Düzce İtfaiye Müdürlüğü’ne personel alınacak
Karadeniz’de geceyi yıldırımlar aydınlattı
YEREL HABERLER Karadeniz’de geceyi yıldırımlar aydınlattı
Düzce Cam 48 derslikli okul yaptıracak
YEREL HABERLER Düzce Cam 48 derslikli okul yaptıracak
Kış öncesi hatlar yenileniyor
YEREL HABERLER Kış öncesi hatlar yenileniyor
Düzce'de Prefabrik okul satışa çıkartıldı Depremden sonra yapılan bina hurda olarak satılacak
YEREL HABERLER Düzce'de Prefabrik okul satışa çıkartıldı Depremden ...
Başkan Özlü: ''Amacımız günü kurtarmak değil Düzcespor'un geleceğini kurtarmak''
YEREL HABERLER Başkan Özlü: ''Amacımız günü kurtarmak değil ...
İstanbul Üniversitesi,Karadenizde deniz salyangoz stoğunu araştırıyor
YEREL HABERLER İstanbul Üniversitesi,Karadenizde deniz salyangoz ...
Kavşakta kamyonetiyle attığı drift pahalıya patladı
YEREL HABERLER Kavşakta kamyonetiyle attığı drift pahalıya patladı
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
YEREL HABERLER Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
YEREL HABERLER Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
Karadeniz’de geceyi yıldırımlar aydınlattı
YEREL HABERLER Karadeniz’de geceyi yıldırımlar aydınlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X