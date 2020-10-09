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Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi için çalışma yapılacak Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; “Marmara bölgesinin etrafını biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce”

İHA

Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi için çalışma yapılacak Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; “Marmara bölgesinin etrafını biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce”

– Düzce’de sanayinin gelişmesi, sanayinin daha iyi yerlere taşınması adına Düzce’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Marmara bölgesinin etrafını biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce” şeklinde konuştu.
Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi, büyümesi ve daha iyi bir konuma getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi alanlarında gelişim çalışmalarını sürdürülürken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Düzce’ye geldi. Büyükdede ilk ziyaretini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükdede, Marmara Bölgesinin çevresindeki illerin altın halka olduğunu Düzce’nin de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek “Düzce’de sanayimizin göz bebeği olacak alanlardan bir tanesi. Halen daha göz bebeği durumunda. Ama çok daha gelişebilecek bir alan. Marmara bölgesinin etrafını biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce. Düzce’nin zaten belli bir gelişmişliği var ama çok daha gelişmeye namzet bir alanımız. Çok daha büyütmemiz gereken teknolojik olarak gereken bir alanımız. Bu altın halka çevresinde geçen hafta Bursa’daydık. Çarşamba günü Eskişehir’deydik. Böyle illerimizde valilerimiz, belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odalarımız, sanayicilerimiz, Sanayi bölgeleri başkanlarımız ile bir araya gelip onları bir koordinasyon altında bir araya getiriyoruz. O toplantılar vesilesi ile o ilin ne yönde gelişmesi gerektiği hangi alanlara sıçratılabileceği ne kadar sanayi alanı üretmemiz ne kadarını tarım alanında bırakmamız şehirleşmeyi nasıl geliştirmemiz konularında şehir şehir şu anda istişareler yapıyoruz. Hep beraber Düzce’mizi tekrar bir masaya yatırıp sanayi tesisleri olarak sanayi bölgeleri olarak sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ile alakalı, teknoloji bölgelerinin geliştirilmesi ile alakalı bakanlık ile şehirlerimizin irtibatını sağlamaya gayret ediyoruz. Bize gelen projelerden hangi şehrimize yakışır bunu değerlendiriyoruz. Düzce’ye her şey yakışır. Düzce ana arterlerin üzerinde olan bir şehir. İyi bildiğim bir şehir olduğu için söylüyorum. Çok daha fazla hem teknolojik olarak hem de sanayi tesisleri olarak gelişmeye namzet bir şehrimiz. Diğer taraftan da çok önemli tarım alanımız. Hepsini bir dengede tutmak zaruretimiz var. Şehir planlamasını ona göre düzenlemek Belediyelerimizin bu yönde bu geleceğe şehirlerimizi hazırlamak gibi bir görevimiz var. Burada ne kadar belediye başkanlarımız valimiz sanayi ticaret odaları başkanlarımız ne kadar bu konuda birbirleri ile yan yana çalışabilirse bakanlıkta bu işin içerisinde kol kola olabilirse Bu gelişim çok daha hızlı oluyor” ifadelerinde bulundu.
Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de, “Düzce’de 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme talebi var. Bakan yardımcımıza bunu arz edeceğiz. Düzce’de organize sanayi bölgelerinin tamamen oturması plansız sanayileşme olmaması için organize sanayi bölgelerinde sanayinin gelişmesi için Sayın bakanımızla bugün istişarelerde bulunacağız. Kendisinden destek isteyeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye, Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Türkiye Vizyon Konferansları sonrasında katılımcıların konuşmalarının çözümlenerek kitaplaştırılan “Türkiye için bir vizyon tasarımı” kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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