– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri birçok ilde kendini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran zanlıyı uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul ilinde yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon ile arayan ve Düzce Emniyetinden aradığını belirten şahsın yönlendirmesi ile şahsın evine gelerek 3 bin TL ve iki adet bileziğini alarak dolandıran M.Y.A. isimli zanlıyı uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul ilinde yakalanarak Düzce’ye getirdi. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlının Düzce’de Jandarma bölgesinde de aynı yöntemle 1 vatandaşı daha dolandırdığı ortaya çıktı. M.Y.A. isimli zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.



Yetkililer uyardı

Yetkililer vatandaşları dolandırıcılık olayları karşı “Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüpheliler gelişen teknolojik imkanları kullanarak mağdurları telefonla arayarak kendisini polis asker veya savcı olarak tanıtmaktadır. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile korkutup vatandaşlarımızın iyi niyetini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmaktadır. Vatandaşlarımızın telefonla arayarak kendini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı veya bir yere altın bırakma isteyenlere asla inanmaması telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz sesleri ve korku, panik oluşturma amaçlı senaryolara katiyyen itibar etmemeleri bu suçla mücadelede önem arz etmektedir. Hiçbir polis, asker ve savcı telefon edip para istemez” diyerek uyarıda bulundu.

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