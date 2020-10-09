Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Kazada bacağı kopan sürücü kurtarılamadı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

– Düzce’nin Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu. Sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 14.30 sıralarında Düzce’nin Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gölyaka istikametine gitmekte olan Yakup Burak Yaman’ın kullandığı 81 ABK 329 plakalı motosiklet karşı yönden gelen V. A.’nın kullandığı 81 FH 053 plakalı BMW marka otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yakup Burak Yaman otomobilin altına girdi. Motosiklet hurdaya dönerken, çarpışmada motosiklet sürücüsünün bacağı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Yaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.